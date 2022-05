Volata Scudetto: Sassuolo-Milan 0-1 e Inter-Sampdoria 0-0 – Diretta (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Volata Scudetto 2021-2022, gli ultimi 90 della Serie A per assegnare il titolo. Il Milan, capolista e vicino al trionfo, fa visita al Sassuolo. L’Inter, che insegue con 2 punti di ritardo, riceve la Sampdoria. Ai rossoneri basta un pareggio per conquistare lo Scudetto e porre fine al digiuno iniziato nel 2011. L’Inter deve vincere e sperare nel passo falso dei cugini. Sassuolo-Milan – Il Milan parte col piede sull’acceleratore e va vicinissimo al gol a ripetizione in avvio. Ferrari salva sulla conclusione di Leao, Lopez respinge sulla linea il tentativo di Tomori e Consigli esce in maniera provvidenziale su Saelemaekers: tutto nei primi 10 minuti. La pressione della capolista non ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) –2021-2022, gli ultimi 90 della Serie A per assegnare il titolo. Il, capolista e vicino al trionfo, fa visita al. L’, che insegue con 2 punti di ritardo, riceve la. Ai rossoneri basta un pareggio per conquistare loe porre fine al digiuno iniziato nel 2011. L’deve vincere e sperare nel passo falso dei cugini.– Ilparte col piede sull’acceleratore e va vicinissimo al gol a ripetizione in avvio. Ferrari salva sulla conclusione di Leao, Lopez respinge sulla linea il tentativo di Tomori e Consigli esce in maniera provvidenziale su Saelemaekers: tutto nei primi 10 minuti. La pressione della capolista non ...

Advertising

calciomercatoit : ??LIVE dalle 19.30 per la volata #Scudetto?? - LorenziAndrea2 : Ma è mai possibile che si stia seguendo la diretta goal su Sky della 'volata' scudetto per la Premier, e invece per… - MarcoGiordano6 : RT @calciomercatoit: ??LIVE dalle 19.30 per la volata #Scudetto?? - GiuliaGiroldini : RT @calciomercatoit: ??LIVE dalle 19.30 per la volata #Scudetto?? - RiccardoMeloni4 : RT @calciomercatoit: ??LIVE dalle 19.30 per la volata #Scudetto?? -