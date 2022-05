(Di domenica 22 maggio 2022) Domenica 22 maggio 2022 alle ore 12.00, nella sala del sottocoro della Galleria Regionale della– Palazzo Abatellis di, apre al pubblico la mostra Coppe di stelle nel cerchio del sole, seconda parte delladel progetto ideato e prodotto da Planetain, realizzato in collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identitàna della Regione, frutto di un accordo di sponsorizzazione pubblico-privato. In occasione dell’inaugurazione, Emiliano Maggi realizzerà una performance multidisciplinare in costume.La mostra, a cura di Valentina Bruschi, con una sezione storica a cura di Evelina De Castro direttrice di Palazzo Abatellis, presenta al pubblico 10 opere di quattro artisti ...

AnsaSicilia : A 'Trapani Comix' viaggio tra fumetti e realtà virtuale. La tre giorni a Villa Margherita | #ANSA - quotidianodirg : #Sicilia #arspalermo Viaggio in Sicilia: nona edizione a Palermo - Besthoteldeals5 : RT @del_teatro: Prenota direttamente con noi la tua #vacanza ad #Agrigento e scopri i dettagli del palazzo - MaralbAzsc : Viaggio in Sicilia con Coppe di Stelle nel cerchio del sole - del_teatro : Prenota direttamente con noi la tua #vacanza ad #Agrigento e scopri i dettagli del palazzo -

...figlia - che la salma di mio padre era stata prelevata il pomeriggio del giorno precedente ed era stata portata a Paceco dove ieri mattina era stato celebrato il funerale e si trovava già in...La sera sarà illuminata da luci a led multicolor che arricchiranno di suggestione ila bordo della struttura circolare. "E' un ulteriore elemento attrattivo che consentirà di godere a 360 ...Terminato il monopolio per il trasporto su gomma e archiviato un periodo di stasi, dallo scorso anno turisti e appassionati possono raggiungere le quote sommitali. L'attività ricettiva è destinata ad ...Ha incrociato volti e personaggi di Messina, storie e vicissitudini, indossando per il suo viaggio scarpe comode e occhi vivi che indagano il presente. Per far capire che l'integrazione passa anche da ...