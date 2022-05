Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2022 ore 17:30 (Di domenica 22 maggio 2022) Viabilità DEL 21 MAGGIO 2022 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 580+000, CI SONO CODE TRA VALMONTONE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO Roma. ANDIAMO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, DOVE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA. IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SEGNALIAMO CODE A TRATTI SULL’AURELIA TRA PALIDORO E MALAGROTTA. SEMPRE VERSO Roma INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E ... Leggi su romadailynews (Di domenica 22 maggio 2022)DEL 21 MAGGIOORE 17.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA A1NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 580+000, CI SONO CODE TRA VALMONTONE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD VERSO. ANDIAMO SULLA DIRAMAZIONENORD, DOVE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA. IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SEGNALIAMO CODE A TRATTI SULL’AURELIA TRA PALIDORO E MALAGROTTA. SEMPRE VERSOINCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTELNO E ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Auto in sosta vietata a via Bitonto, la linea bus 053 al momento, direzione Marelli, devi… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2022 ore 12:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #22-05-2022 - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico segnalato come intenso a via del Trullo, tra via Portuense e via della Magliana - TuttoSuRoma : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Fori Imperiali, la domenica c'è l'isola pedonale. Deviazioni bus (linee 51, 75, 85, 87 e 118). E s… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2022 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #22-05-2022 -

Camion fuori strada a Spoleto, ferito il conducente. Riaperta dopo 4 ore la Flaminia La strada statale 3 'Via Flaminia' è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Roma, al km 116,600 a Spoleto (Perugia) per consentire le operazioni di recupero di un mezzo pesante ...viabilità ... Roma, lite in strada finisce nel sangue: 47enne accoltellato alla gola è grave Roma, 24enne aggredito in strada a colpi di martello dopo una lite per la viabilità Roma, 22 maggio 2022 - Un uomo è stato gravemente accoltellato questa mattina, domenica 22 maggio nel corso di una lite avvenuta a Torvaianca , centro del litorale romano. Il fatto è ... RomaToday La strada statale 3 'Via Flaminia' è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione, al km 116,600 a Spoleto (Perugia) per consentire le operazioni di recupero di un mezzo pesante ......, 24enne aggredito in strada a colpi di martello dopo una lite per la, 22 maggio 2022 - Un uomo è stato gravemente accoltellato questa mattina, domenica 22 maggio nel corso di una lite avvenuta a Torvaianca , centro del litorale romano. Il fatto è ... Lavori sulle strade della grande viabilità: approvati i progetti per sette municipi di Roma