Viabilità Roma Regione Lazio del 22-05-2022 ore 15:30 (Di domenica 22 maggio 2022) Viabilità DEL 21 MAGGIO 2022 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA FLAMINIA A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI STA IN CODA TRA IL BIVIO PER SANT’ORESTE E IL BIVIO PER FALERIA NEI DUE SENSI DI MARCIA; AL MOMENTO SUL TRATTO SI CIRCOLA A SENSO UNICO ALTERNATO. PRUDENZA PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE Roma PER MATERIALI DISPERSI TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE. CI SPOSTIAMO A Roma ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI OLIO SULLA SEDE STRADALE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA PINDARO DIREZIONE OSTIA. PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLO SPARTITRAFFICO, INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO VERSO Roma; IN CORRISPONDENZA ... Leggi su romadailynews (Di domenica 22 maggio 2022)DEL 21 MAGGIOORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA FLAMINIA A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI STA IN CODA TRA IL BIVIO PER SANT’ORESTE E IL BIVIO PER FALERIA NEI DUE SENSI DI MARCIA; AL MOMENTO SUL TRATTO SI CIRCOLA A SENSO UNICO ALTERNATO. PRUDENZA PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZEPER MATERIALI DISPERSI TRA PONZANONO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE. CI SPOSTIAMO AATTENZIONE PER LA PRESENZA DI OLIO SULLA SEDE STRADALE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA PINDARO DIREZIONE OSTIA. PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLO SPARTITRAFFICO, INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO VERSO; IN CORRISPONDENZA ...

Roma, lite in strada finisce nel sangue: 47enne accoltellato alla gola è grave Roma, 24enne aggredito in strada a colpi di martello dopo una lite per la viabilità Roma, 22 maggio 2022 - Un uomo è stato gravemente accoltellato questa mattina, domenica 22 maggio nel corso di una lite avvenuta a Torvaianca , centro del litorale romano.