Ucraina: russi distruggono ponte nella regione di Luhansk (Di domenica 22 maggio 2022) Bruxelles, 22 mag. (Adnkronos) - Le forze russe hanno distrutto un ponte tra Severodonetsk e Lysychansk nella regione Ucraina di Luhansk. Ne ha dato notizia via Telegram Sheriy Hayday, capo dell'amministrazione militare della regione, riferisce la Cnn. "Questo complicherà molto l'evacuazione e la consegna di aiuti umanitari", ha detto, aggiungendo che esiste tuttora "un collegamento tra le due città". E' la seconda volta che il ponte viene distrutto: secondo Hayday: già nel luglio 2014 le forze separatiste lo avevano fatto saltare durante una ritirata. Da allora i collegamenti tra Severodonetsk e Lysychansk, che contano circa centomila abitanti ciascuna, sono stati complicati: il ponte era stato ricostruito nel 2016.

