«Possiamo parlare?», poi in quattro la massacrano di botte per strada. A Livorno la "spedizione" per gelosia (Di domenica 22 maggio 2022) Una giovane ha perso un pezzo di falange. La testimonianza: «Insieme ad alcuni amici poco dopo la mezzanotte ci siamo seduti a un tavolo fuori, poi siccome dentro c’era il deejay siamo entrate a ballare. A un certo punto nel locale è entrato l’ex compagno di Jenny insieme alla nuova fidanzata. Lei lo ha visto, ma era serena» Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 22 maggio 2022) Una giovane ha perso un pezzo di falange. La testimonianza: «Insieme ad alcuni amici poco dopo la mezzanotte ci siamo seduti a un tavolo fuori, poi siccome dentro c’era il deejay siamo entrate a ballare. A un certo punto nel locale è entrato l’ex compagno di Jenny insieme alla nuova fidanzata. Lei lo ha visto, ma era serena»

Advertising

marcocappato : Cosa si prova a stare 18 anni senza poter parlare né muovere un muscolo lo può sapere solo Fabio. Noi possiamo solo… - pietroraffa : == #Draghi:'Se oggi possiamo parlare di un tentativo di dialogo è grazie al fatto che l’Ucraina è riuscita a difend… - Riccardo_BamBam : @ChilliB15 @AlessandroPicc1 Dal momento che non possiamo parlare di ciò che non sappiamo, chi parla di Inter e Calc… - divieto5 : @TeofiloSteven Per prima cosa portateci Renato..poi possiamo parlare di altro - testatralenuvol : MA POSSIAMO PARLARE DI QUESTE DUE STELLINE BELLISSIME LE MIE PROTETTE DEL TUIDER MI AWORD PER LORO -