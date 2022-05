Nocera Inferiore, Potere al Popolo con Erminia Maiorino presenta i suoi 24 candidati (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNocera Inferiore (Sa) – Sono le ultime settimane della campagna elettorale e ci sono degli appuntamenti “rituali” da rispettare: uno di questi è la presentazione delle liste a sostegno della candidata Sindaco. Per alcuni questo momento è una sorta di apertura della campagna elettorale, per Potere al Popolo con Erminia Maiorino Sindaca è una tappa di un viaggio cominciato mesi fa, con la presentazione della candidatura a Sindaca di Erminia Maiorino. La presentazione della lista, introdotta da Teresa Vicidomini, ha messo il punto su alcune questioni fondamentali che rappresentano una differenza netta tra la lista di Potere al ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa) – Sono le ultime settimane della campagna elettorale e ci sono degli appuntamenti “rituali” da rispettare: uno di questi è lazione delle liste a sostegno della candidata Sindaco. Per alcuni questo momento è una sorta di apertura della campagna elettorale, peralconSindaca è una tappa di un viaggio cominciato mesi fa, con lazione della candidatura a Sindaca di. Lazione della lista, introdotta da Teresa Vicidomini, ha messo il punto su alcune questioni fondamentali che rapno una differenza netta tra la lista dial ...

Advertising

anteprima24 : ** Nocera Inferiore, Potere al Popolo con Erminia #Maiorino presenta i suoi 24 #Candidati **… - salernotoday : Ingaggiano un 'event planner' per il matrimonio, l'uomo prende 40mila euro e scompare - cristian_polce : RT @ciceronemio: I CUCCIOLI PIAN PIANO ANDRANNO IN FAMIGLIE SPLENDIDE....MA LA MAMMA??...LEI È UN ANGELO PER BONTÀ E CARATTERE MERAVIGLIOSO… - HSimonetta : RT @ciceronemio: I CUCCIOLI PIAN PIANO ANDRANNO IN FAMIGLIE SPLENDIDE....MA LA MAMMA??...LEI È UN ANGELO PER BONTÀ E CARATTERE MERAVIGLIOSO… - DoMatte : RT @ciceronemio: I CUCCIOLI PIAN PIANO ANDRANNO IN FAMIGLIE SPLENDIDE....MA LA MAMMA??...LEI È UN ANGELO PER BONTÀ E CARATTERE MERAVIGLIOSO… -