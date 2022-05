Napoli: opportunità a parametro zero dopo il mancato rinnovo con la Juve (Di domenica 22 maggio 2022) Federico Bernardeschi lascerà la Juventus a fine stagione, quando il contratto dell'esterno scadrà. Secondo il Corriere dello... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) Federico Bernardeschi lascerà lantus a fine stagione, quando il contratto dell'esterno scadrà. Secondo il Corriere dello...

Advertising

MarcoMoriniTW : @universerocks Vi odiamo? ???? 99 iniziative/opportunità/concerti su 100 sono a Milano. A Napoli riusciamo a fare qua… - AchilleConte1 : @abc_napoli @MiTE_IT Bisogna cambiare = dovete cambiare e se ne avessimo l'opportunità ve lo imporremo con la violenza dello Stato ?? - fabioskyblue : Avendo assunto l'agenzia di Napoli..ovvio possano avere tante opportunità lí. Tra l'altro già di norma a Napoli si… - DaniloStancato : RT @AGICTechnology: #AgicTechnology, #Microsoft Partner Of The Year 2021??, assume nuovi @MSFTDynamics365 Customer Engagement Developer per… - BritPopular : RT @AGICTechnology: #AgicTechnology, #Microsoft Partner Of The Year 2021??, assume nuovi @MSFTDynamics365 Customer Engagement Developer per… -