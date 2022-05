Mbappé non si muove, il Real a bocca asciutta, Contratto da capogiro per il francese: ecco quanto guadagnerà (Di domenica 22 maggio 2022) Alla fine era rimasto solo il quotidiano sportivo spagnolo Marca a crederci. Pure i 'periodisti' sportivi spagnoli, però, a un certo punto, sono stati costretti ad arrendersi e a guardare in faccia la ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022) Alla fine era rimasto solo il quotidiano sportivo spagnolo Marca a crederci. Pure i 'periodisti' sportivi spagnoli, però, a un certo punto, sono stati costretti ad arrendersi e a guardare in faccia la ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Mbappé avrà un bonus alla firma tale che non riuscirà a contare i soldi: 130-140-150 milioni, magari il doppio… - FBiasin : Pare che #Mbappe abbia cambiato idea: niente #Real, resta al #Psg. “Sceicco, vado al #Real”. “Quanto vuoi?”. “Non… - capuanogio : L'asta intorno a #Mbappé (vinta dal #PSG ma non è che il #RealMadrid gli offrisse spiccioli) mi fa dire che preferi… - _StefanoPuglisi : RT @FeliceRaimondo: Spero che adesso sia chiaro a tutti chi sia Ceferin e gli amici di cui si circonda. La democrazia invocata dalla UEFA n… - orahounbelnick : Tutto molto bello, ma secondo me Benzema per 280 milioni in 3 anni va al Psg presentandosi con la maglia Real Merda… -

PSG, esonerato il direttore sportivo Leonardo ... in carica dal 2019, arriva a poche ore dal prolungamento fino al 2025 del contratto di Kylian Mbappé, annunciato prima della vittoria in serata contro il Metz (5 - 0). Non appena concluse le ... Mbappé non si muove, il Real a bocca asciutta, Contratto da capogiro per il francese: ecco quanto guadagnerà ... però, a un certo punto, sono stati costretti ad arrendersi e a guardare in faccia la realtà, prendendo atto che, almeno per i prossimi anni, non vedranno Kylian Mbappé scorazzare per le vaste ... ... in carica dal 2019, arriva a poche ore dal prolungamento fino al 2025 del contratto di Kylian, annunciato prima della vittoria in serata contro il Metz (5 - 0).appena concluse le ...... però, a un certo punto, sono stati costretti ad arrendersi e a guardare in faccia la realtà, prendendo atto che, almeno per i prossimi anni,vedranno Kylianscorazzare per le vaste ...