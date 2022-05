Mbappé e la beffa Real: Madrid schiuma rabbia (ma non ha un piano B) (Di domenica 22 maggio 2022) Dopo lo sconcerto, ecco la rabbia. Nella parte blanca di Madrid hanno preso malissimo la decisione di Kylian Mbappé di restare al PSG. A Barcellona se la ridono, come se la sconfitta del nemico ... Leggi su gazzetta (Di domenica 22 maggio 2022) Dopo lo sconcerto, ecco la. Nella parte blanca dihanno preso malissimo la decisione di Kyliandi restare al PSG. A Barcellona se la ridono, come se la sconfitta del nemico ...

Mbappé e la beffa Real: Madrid schiuma rabbia (ma non ha un piano B) Florentino signorile Il più signorile è sicuramente Florentino Perez, che avvisato via whatsapp dal giovane Mbappé sulla sua decisione, ha risposto con un messaggio di auguri: 'Que te vaya bien', ... Ligue 1, trionfo Psg con tripletta di Mbappé. Di Maria, gol e lacrime Poi arrivano la terza rete di Neymar , un altro gol di Mbappé (che chiude con una tripletta ) e il ... Pareggio beffa per il Monaco che viene raggiunto sul 2 - 2 al 96' dal Lens e si deve accontentare ...