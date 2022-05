Marfella festeggia l’esordio in Serie A. Il messaggio di Meret è da applausi (Di domenica 22 maggio 2022) Davide Marfella festeggia l’esordio in Serie A con la maglia del Napoli. Arriva il messaggio di Alex Meret. Esordio in Serie A per il terzo portiere del Napoli, Davide Marfella, l’estremo difensore è stato protagonista anche di una super parata contro lo Spezia. La prodezza di Marfella è servita anche per tenere saldo nelle mani del Napoli, il primato di miglior difesa della Serie A. Gli azzurri, infatti, sono la miglior difesa di questa Serie A che sta per concludersi – come la squadra di Spalletti solo il Milan, che ha ancora una partita da giocare in casa del Sassuolo: era accaduto solo un’altra volta nella storia del club, durante la stagione 1970/71, con 19 gol incassati in 30 partite. A fine ... Leggi su napolipiu (Di domenica 22 maggio 2022) DavideinA con la maglia del Napoli. Arriva ildi Alex. Esordio inA per il terzo portiere del Napoli, Davide, l’estremo difensore è stato protagonista anche di una super parata contro lo Spezia. La prodezza diè servita anche per tenere saldo nelle mani del Napoli, il primato di miglior difesa dellaA. Gli azzurri, infatti, sono la miglior difesa di questaA che sta per concludersi – come la squadra di Spalletti solo il Milan, che ha ancora una partita da giocare in casa del Sassuolo: era accaduto solo un’altra volta nella storia del club, durante la stagione 1970/71, con 19 gol incassati in 30 partite. A fine ...

