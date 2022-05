Manchester City | “Ci scusiamo con Olsen | aggredito dopo il match con l’Aston Villa”

(Di domenica 22 maggio 2022) “Ilvuole sinceramente con il portiere delRobin, che è statoil fischio finale della partita di oggi quando i tifosi sono entrati in campo“. Lo scrive il club inglese in una nota pubblicata sul proprio sito ufficialela vittoria per 3-2 contro, che ha permesso aldi laurearsi Campione d’Inghilterra. “Il Club ha avviato un’indagine immediata e, una volta identificata, alla persona responsabile verrà emesso un divieto di stadio a tempo indeterminato” assicura la società in conclusione di comunicato. SportFace.

SkySportsPL : RODRIIIIII!!! Manchester City equalise!! ?? - Footstats : ?? Pep Guardiola com o Manchester City na Premier League: 16/17 - ?? 17/18 - ?? 18/19 - ?? 19/20 - ?? 20/21 - ?? 21/22 -… - InvictosSomos : ¡¡MANCHESTER CITY 1-2 ASTON VILLA!! - ABTBABKAH : RT @SkySportsPL: RODRIIIIII!!! Manchester City equalise!! ?? - ibocan15 : Pep Guardiola & Roberto Baggio Manchester City #ManchesterCity -

