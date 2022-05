Leclerc si ritira mentre è in testa nel Gp di Spagna | problema al turbo per la Ferrari

Advertising

sportface2016 : +++#SpanishGP, #Leclerc si ritira mentre era in testa alla gara: problemi improvvisi alla sua #Ferrari+++#F1 - bocchettidocet : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Charles Leclerc si ritira al 28/o giro del Gp di Spagna, sesta prova del Mondiale di Formula 1, che stava conduce… - asilorepublic84 : 'Tutto perfetto questo weekend'. Tempo due giri, #Leclerc rompe il turbo e si ritira. #MarcGene, se ti casca un ga… - yleniaindenial1 : quando ci sono gli altri al comando: va tutto bene. Charles Leclerc al comando, con una gara letteralmente perfetta… - Sport_Fair : #Leclerc si ritira dallo #SpanishGP Problemi alla monoposto per il monegasco della #Ferrari -

Russell è a 10' da11° giro - Tsunoda supera Ricciardo per il nono posto Perez si fa da parte e si lascia superare da Verstappen per il terzo posto 10° giro - Pit stop per Sainz Alonso ...... ora a 2' 55° giro - Verstappen allunga a 1'5 sumentre Schumacher va ai box per cambiare il musetto e Vettel si53° giro - Schumacher sbaglia la frenata e va a sbattere contro ...28° giro - Secondo pit-stop per Verstappen che monta gomme soft Contatto tra Stroll e Gasly alla prima curva, il canadese si gira e riparte 27° giro - Clamoroso, Leclerc prosegue piano ed entra ai box ...Charles Leclerc di botto si pianta e deve ritirarsi. Montmelò amara per il monegasco, che viene tradito da una Ferrari con problemi di affidabilità oggi. Ritiro ai box e altro weekend deludente per la ...