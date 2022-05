Juventus, Bernardeschi: “Sono orgoglioso del mio percorso in bianconero, sul futuro…” (Di domenica 22 maggio 2022) Juventus Bernardeschi – Federico Bernardeschi, esterno della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, commentando la sua ultima partita con la maglia bianconera. “In questi giorni ci pensavo a chiudere qui. E’ la chiusura perfetta di un cerchio, di un pezzo di vita, di carriera, di questo Sono felice, orgoglioso. Oggi ho parlato coi ragazzi, ho ringraziato la società, il mister, i ragazzi che Sono stati la mia famiglia, il mondo Juventus che mi ha fatto sentire a casa. Quando si prendono decisioni in comune accordo, in eleganza, perché si hanno visioni differenti, è una soddisfazione per me e per la Juventus. Quando si chiude un matrimonio, non si deve per forza litigare. Sono ... Leggi su seriea24 (Di domenica 22 maggio 2022)– Federico, esterno della, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, commentando la sua ultima partita con la maglia bianconera. “In questi giorni ci pensavo a chiudere qui. E’ la chiusura perfetta di un cerchio, di un pezzo di vita, di carriera, di questofelice,. Oggi ho parlato coi ragazzi, ho ringraziato la società, il mister, i ragazzi chestati la mia famiglia, il mondoche mi ha fatto sentire a casa. Quando si prendono decisioni in comune accordo, in eleganza, perché si hanno visioni differenti, è una soddisfazione per me e per la. Quando si chiude un matrimonio, non si deve per forza litigare....

