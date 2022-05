Ibrahimovic in campo col sigaro per festeggiare lo scudetto FOTO (Di domenica 22 maggio 2022) Zlatan Ibarhimovic è sceso in campo sigaro in mano durante la proclamazione per la vittoria dello scudetto del Milan. L'attaccante... Leggi su calciomercato (Di domenica 22 maggio 2022) Zlatan Ibarhimovic è sceso inin mano durante la proclamazione per la vittoria dellodel Milan. L'attaccante...

Advertising

laMasthra : RT @MaxBambi7: Diciannove. Tutti sul campo. Senza asterischi e senza tavolini. È lo scudetto dei milanisti, un popolo che risorge sempre da… - _ElPrincipe22 : RT @gippu1: Si conferma un'incredibile statistica: dal 2001 in avanti, prendendo in esame le stagioni intere disputate in Europa, Zlatan #I… - firmansyahrisky : RT @gippu1: Si conferma un'incredibile statistica: dal 2001 in avanti, prendendo in esame le stagioni intere disputate in Europa, Zlatan #I… - _IlBoris : RT @gippu1: Si conferma un'incredibile statistica: dal 2001 in avanti, prendendo in esame le stagioni intere disputate in Europa, Zlatan #I… - thefirstred : RT @gippu1: Si conferma un'incredibile statistica: dal 2001 in avanti, prendendo in esame le stagioni intere disputate in Europa, Zlatan #I… -