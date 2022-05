Fedez e J-Ax fanno pace dopo quattro anni (e annunciano un nuovo progetto per Milano) (Di domenica 22 maggio 2022) Ci sono voluti quattro anni ma, finalmente, i fan di Fedez e J-Ax possono tirare un sospiro di sollievo. I due cantanti milanesi, infatti, hanno dichiarato di aver appianato i loro dissapori e di essere pronti a collaborare insieme per un nuovo progetto a Milano (ancora top secret, ma che verrà annunciato durante una conferenza stampa a Palazzo Reale domani pomeriggio). “Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene”, hanno scritto a corredo di uno scatto che li ritrae abbracciati e sorridenti a casa del rapper, dove spiegano di essersi ritrovati dopo tanti anni. “Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) Ci sono volutima, finalmente, i fan die J-Ax possono tirare un sospiro di sollievo. I due cantanti milanesi, infatti, hanno dichiarato di aver appianato i loro dissapori e di essere pronti a collaborare insieme per un(ancora top secret, ma che verrà annunciato durante una conferenza stampa a Palazzo Reale domani pomeriggio). “Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene”, hanno scritto a corredo di uno scatto che li ritrae abbracciati e sorridenti a casa del rapper, dove spiegano di essersi ritrovatitanti. “Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che ...

