F1 | le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Spagna 2022

Advertising

ParliamoDiNews : Classifica Formula 1 2022, Mondiale Piloti e Costruttori - #Classifiche #Mondiale #22maggio - deegibons : F1, Mondiale 2022: le classifiche dopo il GP di Spagna a Barcellona | Sky Sport - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: Formula 1, Mondiale 2022: le classifiche dopo il GP di Spagna a Barcellona #SkyMotori #F1 #Formula1 #SpanishGP https://t.co… - paoloangeloRF : Le classifiche del Mondiale dopo Barcellona - SkySport : RT @SkySportF1: Formula 1, Mondiale 2022: le classifiche dopo il GP di Spagna a Barcellona #SkyMotori #F1 #Formula1 #SpanishGP https://t.co… -

Le. Rovanperä è saldamente al comando del Mondialecon 106 punti, seguito da Thierry Neuville a quota 60. Terzo posto per Takamoto Katsuta, molto più staccato e a quota 38 punti. ...Giornata da dimenticare per la Ferrari che si è vista scavalcare da Verstappen e dalla Red Bull in entrambe lee costruttori. Ora l'olandese ha 6 punti di vantaggio su Leclerc (...Max Verstappen (Red Bull) ha utilizzato una strategia a tre soste e, dalla seconda casella in griglia, ha ottenuto la vittoria di gara conquistando anche la testa della classifica di campionato. Lo ha ...Il quinto posto è andato a Lewis Hamilton, che dopo aver rimontato dall'ultimo del primo giro al quarto è stato costretto a rallentare per scarsità di carburante cedendo la posizione a Sainz. Secondo ...