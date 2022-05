F1 GP Spagna 2022, Sainz disastroso nei primi giri: parte male, poi va fuori pista e rovina la sua gara (Di domenica 22 maggio 2022) Carlos Sainz disastroso nei primi giri del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Il pilota spagnolo, nella pista di casa, parte nel peggiore dei modi e viene passato al via da due piloti. Troppo pattinamento per il numero 55 della Ferrari, che viene infilato sul rettilineo iniziale. Non solo: in uno dei giri successivi finisce nella ghiaia e rientra soltanto in dodicesima piazza, rovinando così la sua gara. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Carlosneidel Gran Premio didi Formula 1. Il pilota spagnolo, nelladi casa,nel peggiore dei modi e viene passato al via da due piloti. Troppo pattinamento per il numero 55 della Ferrari, che viene infilato sul rettilineo iniziale. Non solo: in uno deisuccessivi finisce nella ghiaia e rientra soltanto in dodicesima piazza,ndo così la sua. SportFace.

Advertising

Agenzia_Ansa : Ad oggi sono almeno 8 i Paesi europei che hanno registrato casi di vaiolo delle scimmie. Lo riferisce l'Oms precisa… - SkySportF1 : ? 1:18:750: LAMPO LECLERC ?? On board con lui per il giro della pole position I risultati ? - Open_gol : Aneesa e Arooj Abbas, di 21 e 24 anni erano tornate in Pakistan dalla Spagna per avviare le pratiche del divorzio d… - sportface2016 : #F1 #SpanishGP #Barcellona: testacoda di #Verstappen in curva 4, #Leclerc allunga - sportface2016 : #F1 #SpanishGP, #Sainz disastroso nei primi giri: scivola fuori dalla top-10 -