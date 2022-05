Esercitazioni Nato in Sardegna | tranciate reti base militare

(Di domenica 22 maggio 2022) Hanno tranciato quasi cinque metri di rete che delimita il recinto del poligonodi Teulada e hanno sfidato, anche con cori, le forze dell'ordine in tenuta antisommossa, ma non c'è stato ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Protesta contro esercitazioni Nato Sardegna, tranciate le reti della base #natosardegna #nato #sardegna… - fanpage : Non si fermano le proteste contro l’operazione Mare Aperto, cioè le esercitazioni militari che coinvolgono anche un… - MediasetTgcom24 : Esercitazioni Nato in Sardegna, la rabbia degli abitanti: 'Inquinano il mare e ci rovinano l'estate'… - Lu_nik3 : RT @StufoRobot: Fuori le esercitazioni #Nato dalla Sardegna!!! A FORAS!!! - zazoomblog : Protesta contro esercitazioni Nato Sardegna tranciate le reti della base - #Protesta #contro #esercitazioni -

Hanno tranciato quasi cinque metri di rete che delimita il recinto del poligono militare di Teulada e hanno sfidato, anche con cori, le forze dell'ordine in tenuta antisommossa, ma non c'è stato ...Figlio di madre ucraina e di padre russo, Anatolij èa Kiev nel 1929. Trascorre gli anni della ... Nei giorni seguenti Anatolij si chiede se siano. "Ma quale esercitazione!" grida ...Sono arrivati sino al secondo ingresso del poligono militare di Teulada per poi tornare indietro i circa 600 manifestanti che hanno partecipato al contro contro le basi militari e le esercitazioni Nat ...Hanno tranciato quasi cinque metri di rete che delimita il recinto del poligono militare di Teulada e hanno sfidato, anche con cori, le forze dell'ordine in tenuta antisommossa, ma non c'è stato nessu ...