Era in braccio al papà sul balcone A 13 mesi precipita e muore in vacanza (Di domenica 22 maggio 2022) di Loredana Del Ninno Una vacanza finita in tragedia. Giulia Maiano, 13 mesi, è morta precipitando dal balcone di un resort di Sharm el - Sheik, perla del Mar Rosso, dove alloggiava con i genitori, ... Leggi su quotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) di Loredana Del Ninno Unafinita in tragedia. Giulia Maiano, 13, è mortando daldi un resort di Sharm el - Sheik, perla del Mar Rosso, dove alloggiava con i genitori, ...

Advertising

fattoquotidiano : Sharm el-Sheikh, bimba italiana di 13 mesi muore in vacanza: “Caduta dal balcone dell’hotel mentre era in braccio a… - zazoomblog : La vacanza finisce in tragedia: bimba di 13 mesi cade dal balcone. Era in braccio al padre - #vacanza #finisce… - infoitinterno : La vacanza finisce in tragedia: bimba di 13 mesi cade dal balcone. Era in braccio al padre - IanBurrOne : @EnricoLetta fino a ieri se salutavi un'amico col braccio alzato era apologia di fascsmo, adesso si aiutano neonazi… - TempiSono : @MusicaJacopo Io allora frequentavo gli Orti di Pace, eravamo nella succursale che in pratica era dentro Villa Pamp… -