Educazione sessuale | combattere la violenza

(Di domenica 22 maggio 2022) Non “proteggi tua figlia”, quanto “educa tuo figlio”. Il messaggio di questo articolo è tutto qui, riassunto in una sola, semplicissima frase. Tanto semplice che l’nelle scuole è una grande assente. Eppure sarebbe necessaria. Per conoscere il proprio corpo e quello con cui ci si rapporta, per approcciarsi nel modo corretto a un mondo delicato nel quale è facile perdersi e perladi genere. L’Italia e l’Inutile girarci intorno: viviamo in un Paese in cui religione e politica incidono e hanno inciso sul rapporto con la sessualità. A farne le spese è anche l’. Emblematico il caso del preside di un liceo classico di Roma che vietò un corso sull’aborto convinto che potesse ...