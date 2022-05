Croazia, scontri tra tifosi a Zagabria: la polizia spara, ci sono due feriti (Di domenica 22 maggio 2022) Duri scontri in autostrada al termine del match tra la Dinamo Zagabria e l’Hajduk Spalato. I tifosi di quest’ultimo, trasportati in autobus sotto scorta della polizia, sono stati fermati per dei controlli e un gruppo si è rivoltato contro gli agenti, bloccando l’autostrada e ignorato gli ordini della polizia di disperdersi. A quel punto, gli agenti hanno utilizzato proiettili veri e altri mezzi per respingerli. A raccontare l’accaduto è stata la polizia attraverso una nota ufficiale, nella quale fanno sapere che due tifosi sono stati colpiti da proiettili, ma nessuno dei feriti, compresi i dodici agenti di polizia, è in pericolo di vita. I media locali hanno riferito che l’autostrada che porta dalla ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Duriin autostrada al termine del match tra la Dinamoe l’Hajduk Spalato. Idi quest’ultimo, trasportati in autobus sotto scorta dellastati fermati per dei controlli e un gruppo si è rivoltato contro gli agenti, bloccando l’autostrada e ignorato gli ordini delladi disperdersi. A quel punto, gli agenti hanno utilizzato proiettili veri e altri mezzi per respingerli. A raccontare l’accaduto è stata laattraverso una nota ufficiale, nella quale fanno sapere che duestati colpiti da proiettili, ma nessuno dei, compresi i dodici agenti di, è in pericolo di vita. I media locali hanno riferito che l’autostrada che porta dalla ...

