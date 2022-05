(Di domenica 22 maggio 2022) Tra i cantautori italiani che hanno fatto la storia c’è sicuramente. Icona della musica italiana, l’artista continua a oggi ad essere amato da i suoi tantissimi fan. Come accaduto ad altre celebrità, anche nel suo caso i suoi sostenitori hanno spesso tentato di scavare nel suo passato per scoprire com’era da bambino. Sono L'articolo

Advertising

RADIOEFFEITALIA : Claudio Baglioni - Porta Portese - leone52641 : RT @giorgiobigi1: Claudio Baglioni - E tu (con testo) - ANNA62348499 : RT @Peter58179918: Tanto pe' fa qualcosa di strano... Ho impostato la suoneria del cell. Con la canzone di Claudio Baglioni 'Portaportese'… - Maruzzella8720 : Avrai carezze per parlare con i cani E sarà sempre di domenica domani E avrai discorsi chiusi dentro le mani Che fr… - Peter58179918 : Tanto pe' fa qualcosa di strano... Ho impostato la suoneria del cell. Con la canzone di Claudio Baglioni 'Portaport… -

DailyNews 24

Vangelis, che ha collaborato come arrangiatore con Riccardo Cocciante,, Milva, Patty Pravo arriva al successo nel 1982 quando vince l'Oscar per la colonna sonora del film `Momenti di ...... da Milva a Patty Pravo, da Riccardo Cocciante a(nell'album E tu... del 1974 le melodie delle tastiere richiamano quelle già utilizzate dagli Aphrodite's Child). Negli anni Ottanta ... Claudio Baglioni, infanzia: le foto in bianco e nero Oltre 250 big della musica leggera italiana si sono esibiti, negli anni, sul palco del Premio Lunezia, (da Ligabue, Vasco Rossi, da Claudio Baglioni a Laura Pausini, solo per citarne alcuni) e ...Torna Radio Italia Live: il concerto di piazza Duomo, gratuito, con inizio alle 20.15 in diretta su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it. Tram deviati dalle 14, le metropolit ...