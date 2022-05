“Chiara Nasti, che trash!”, l’influencer replica alle critiche: ecco in che modo (Di domenica 22 maggio 2022) Chiara Nasti replica a chi ha criticato il suo gender reveal party allo Stadio Olimpico di Roma Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno tenuto il loro gender reveal party allo Stadio Olimpico di Roma, attirandosi le critiche di chi ha definito la scelta della coppia “una cafonata trash”. Tra coloro che non hanno apprezzato, anche Tommaso Zorzi, ma la Nasti replica alle critiche con un reel che lascia poco spazio all’immaginazione, l’influencer napoletana è certa che le critiche siano mosse dall’invidia e dalla mancanza di mezzi (nonché potere economico) da parte di chi definisce l’evento “cafone, trash e senza stile”. A detta della Nasti, infatti, chi critica vorrebbe ... Leggi su 361magazine (Di domenica 22 maggio 2022)a chi ha criticato il suo gender reveal party allo Stadio Olimpico di Romae Mattia Zaccagni hanno tenuto il loro gender reveal party allo Stadio Olimpico di Roma, attirandosi ledi chi ha definito la scelta della coppia “una cafonata trash”. Tra coloro che non hanno apprezzato, anche Tommaso Zorzi, ma lacon un reel che lascia poco spazio all’immaginazione,napoletana è certa che lesiano mosse dall’invidia e dalla mancanza di mezzi (nonché potere economico) da parte di chi definisce l’evento “cafone, trash e senza stile”. A detta della, infatti, chi critica vorrebbe ...

