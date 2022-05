Calcio | Serie A | Milan vince il 19esimo scudetto

Leggi su iltempo

(Di domenica 22 maggio 2022)o, 22 mag. (Adnkronos) - Fondata nel 1899, l'Associazioneha partecipato a numerosi campionati diA e oggi ha vinto sul campo il suotitolo nazionale. Lo2021-2022 dei rossoneri guidati da Stefano Pioli è stato agguantato all'ultima giornata a scapito dei cugini dell'Inter grazie al successo per 3-0 contro il Sassuolo. L'ultimodelera firmato da Massimiliano Allegri nella stagione 2010-2011, vinto con sei punti di vantaggio sempre sui cugini nerazzurri, grazie anche alle gesta ed ai gol, ben 28, del fuoriclasse svedese Zlatan Ibrahimovic. Anche in questa stagione Ibra vestiva la maglia del, non ha dato lo stesso apporto in termini di reti, ma sicuramente di voglia di ...