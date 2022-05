Ascoli | il presidente Pulcinelli sbotta contro il Benevento | “Ci vediamo il prossimo anno pagliacci | ultimo atto di una sceneggiata…”

(Di domenica 22 maggio 2022) Ieri sera ilè stato eliminato dai playoff per mano del Pisa e ildell’Massimo, ancora arrabbiato per la sconfitta casalinga della sua squadra nel turno preliminare proprioi campani, ha voluto commentare il ko della squadra di Fabio Caserta in maniera molto dura: “Ooohhh noooohhhh!! Peccatooooo e saluti a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Perugia-, streaming gratis LIVE e diretta tv Serie B Serie B,-Lecce, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere Cremonese-streaming gratis e diretta tv in chiaro, Serie B: Sky, DAZN, TimVision, Helbiz? Dove vedere ...

Advertising

PicenoTime : VIDEO Ascoli Piceno, presentato il bilancio 2021 della Fondazione Carisap. Nuovo presidente Tassi: “Economicamente… - AgenziaFotoSpot : AscoliNotizie24 - Fotospot - PROVINCIA ASCOLI, ORDINANZA DEL PRESIDENTE LOGGI SUL FERMO TECNICO DI RELLUCE -… - rivieraoggi : Scienziati nel Pallone, stasera ospite il presidente del Porto d’Ascoli Vittorio Massi - AgenziaFotoSpot : AscoliNotizie24 - Fotospot - ASCOLI, AZIONE CATTOLICA INCONTRA IL PRESIDENTE NOTARSTEFANO - -

Ancora risentito per come la sua compagine è stata eliminata dal Benevento nel turno precedente, ildell'Pulcinelli ha commentato in maniera molto pesante su Instagram Stories l'...... il consigliere di Civitella Stefano Speca, il consigliere diEmidio Premici, il vicepresidente del BIM Tronto Massimo Di Pietro, ildel CaiNino Leonardi, ildel ...Ascoli - Su iniziativa del presidente della Provincia Sergio Loggi, sindaci e amministratori si sono riuniti, nella sala consiliare di Palazzo San Filippo, per parlare di sanità e problematiche territ ...Campli. “Ma d’improvviso al Porto d’Ascoli, in un’insenatura delle colline modeste, appare la Montagna grande. Cilestrina, nivale, confusa con le nuvole fulgide, mi rapisce con la sua altezza taciturn ...