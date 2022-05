WhatsApp Premium, ecco la versione a pagamento dell’app: tutte le info (Di sabato 21 maggio 2022) Ormai è ufficiale, arriva WhatsApp Premium, la versione a pagamento della popolare applicazione di proprietà di Mark Zuckerberg. Ad anticipare la notizia sono stati i ragazzi sempre molto attenti del blog WABetaIngo, che hanno appunto scoperto una versione “pimpata” dell’applicazione di messaggistica più diffusa al mondo WhatsApp Premium, 21/5/2022 – Computermagazine.itLa notizia è stata poi confermata da Mark Zuckerberg, che ha altresì aggiunto: “Questi servizi agevoleranno i nostri partner eliminando gli alti costi per i server e garantendo loro accesso immediato alle nuove funzionalità”, e ancora: “Queste funzionalità aggiuntive saranno opzioni a pagamento parte di un nuovo servizio Premium di ... Leggi su computermagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Ormai è ufficiale, arriva, ladella popolare applicazione di proprietà di Mark Zuckerberg. Ad anticipare la notizia sono stati i ragazzi sempre molto attenti del blog WABetaIngo, che hanno appunto scoperto una“pimpata”licazione di messaggistica più diffusa al mondo, 21/5/2022 – Computermagazine.itLa notizia è stata poi confermata da Mark Zuckerberg, che ha altresì aggiunto: “Questi servizi agevoleranno i nostri partner eliminando gli alti costi per i server e garantendo loro accesso immediato alle nuove funzionalità”, e ancora: “Queste funzionalità aggiuntive saranno opzioni aparte di un nuovo serviziodi ...

