Via Rosa, nuovo parcheggio da 78 posti: sarà connesso all’oratorio e a via Gasparini (Di sabato 21 maggio 2022) Il progetto esecutivo La realizzazione del posteggio, in una seconda fase, consentirà anche di mettere in sicurezza via Rosa, una delle vie di penetrazione verso la città, ma a senso unico, stretta e con marciapiedi larghi solo 70 centimetri Leggi su ecodibergamo (Di sabato 21 maggio 2022) Il progetto esecutivo La realizzazione del posteggio, in una seconda fase, consentirà anche di mettere in sicurezza via, una delle vie di penetrazione verso la città, ma a senso unico, stretta e con marciapiedi larghi solo 70 centimetri

faberskj : @tal_Marco @nadurnet @Luna_di_Venezia Rosa attacco Sarri: Dybala, Higuain, Ronaldo, Douglas Costa (Mandzu mandato v… - NicolaManiezzi : Pellegrini mi dispiace vada via,pensavo lo tenessero nella rosa poteva starci - Rosa_bis90 : RT @bellissima2021: Non hanno colpe e non hanno fatto nulla di male, il loro triste destino è frutto di un abbandono, quando vedi un randag… - radioclavemusic : #Streaming #NowPlaying 4 ?? Gilberto Santa Rosa - Semana via @ejeserver - Carmela_oltre : RT @adelestancati: 'Buttate pure via ogni opera in versi o in prosa. Nessuno è mai riuscito a dire cos'è, nalla sua essenza, una rosa.'… -