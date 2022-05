Vaiolo delle scimmie: la possibile causa della diffusione del virus (Di sabato 21 maggio 2022) Antonella Viola, immunologa e direttrice scientifica dell'istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza, spiega che è troppo presto per parlare di pandemia a proposito del Vaiolo delle scimmie. Ma specifica che il caso della... Leggi su europa.today (Di sabato 21 maggio 2022) Antonella Viola, immunologa e direttrice scientifica dell'istituto di ricerca pediatrica CittàSperanza, spiega che è troppo presto per parlare di pandemia a proposito del. Ma specifica che il caso...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie, altri due casi confermati in Italia. In tutto sono tre #ANSA - Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - leomorabito : RT @spinozait: Il vaiolo delle scimmie arriva in Italia. Ora avremo i talk show invasi dai veterinari. [@leomorabito] - AgNPs : RT @HoaraBorselli: Ci risiamo…ora c’è l’allarme Vaiolo delle scimmie. Speranza:’Teniamo alta l’attenzione, torna la cabina di regia’. Ripa… -