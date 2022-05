Ultime Notizie – Wta Rabat 2022, Martina Trevisan vince primo titolo in carriera (Di sabato 21 maggio 2022) Wta Rabat 2022, l’azzurra Martina Trevisan ha vinto in Marocco il suo primo titolo in carriera nel circuito maggiore. La 28enne mancina di Firenze si è imposta in finale del torneo Wta 250 di Rabat per 6-2, 6-1, in un’ora e 31 minuti di gioco, su Claire Liu, 21enne californiana numero 92 Wta e anche lei all’esordio in una finale. Trevisan grazie a questo successo da lunedì sarà numero 59 del mondo, suo best ranking. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 21 maggio 2022) Wta, l’azzurraha vinto in Marocco il suoinnel circuito maggiore. La 28enne mancina di Firenze si è imposta in finale del torneo Wta 250 diper 6-2, 6-1, in un’ora e 31 minuti di gioco, su Claire Liu, 21enne californiana numero 92 Wta e anche lei all’esordio in una finale.grazie a questo successo da lunedì sarà numero 59 del mondo, suo best ranking. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - SkyTG24 : Stefano Tacconi ricoverato, migliorano le condizioni dell'ex calciatore - ibis787 : MI AUGURO NON FACCIANO MAI NESSUNOSCAMBIO.. sarebbe uno smacco. Il comandante di Azov «portato via da Azovstal in u… - junews24com : Calciomercato Juve: Gatti ma non solo. I piani in difesa per l'estate, ultimissime - - pccpla : RT @junews24com: Raspadori Juve: è il sostituto di Kean nella mente della dirigenza. TUTTI i dettagli - -