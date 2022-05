Ultime Notizie – Ucraina | Conte | Di Maio? Lavora a soluzione diplomatica

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Italia ha già mandato molte armi all’, adesso è il momento della diplomazia. E’ quanto ribadisce il leader del M5S Giuseppein un’intervista a El Pais, nella quale esorta il nostro Paese, insieme a Spagna, Francia e Germania “a essere in prima fila per cambiare il corso dei negoziati”. “Più che continuare a inviare armi a un Paese che è sufficientemente armato – sostiene l’ex premier – i Paesi europei dovrebberore con la massima intensità agli sforzi diplomatici”.ricorda che “il M5S si è dichiarato favorevole ad aiutare militarmente l’sin dall’inizio, ma è stata una decisione molto sofferta… dopo tre invii di armi, l’Italia ha già dato il suo contributo. Ora deve impegnarsi per sforzi diplomatici più intensi, si deve evitare un’escalation ...