Ucraina, Salvini contro Di Maio: 'Il suo è un atteggiamento poco diplomatico' (Di sabato 21 maggio 2022) 'Il ministro Di Maio ha poco da offendersi, quando il capo della diplomazia ad una delle parti in conflitto dà del cane o dell'animale ha un atteggiamento poco diplomatico'. Lo ha detto il leader ... Leggi su globalist (Di sabato 21 maggio 2022) 'Il ministro Dihada offendersi, quando il capo della diplomazia ad una delle parti in conflitto dà del cane o dell'animale ha un'. Lo ha detto il leader ...

Advertising

ilfoglio_it : Il senatore di Fratelli d'Italia La Russa si alza in piedi in Senato e sull’Ucraina dà una lezione di storia alla f… - ilfoglio_it : Ignazio La Russa in Senato ha dato una lezione di storia sull’Ucraina alla finta destra di Matteo Salvini – di… - matteosalvinimi : #Salvini: A quasi tre mesi dall'inizio del conflitto, chi continua a parlare di armi e distruzione non fa il bene d… - GabrieleDeFazi4 : Così atlantista che proprio ieri ha chiesto la resa dell'Ucraina. #ForzaItalia e #Berlusconi hanno perso quell'ulti… - IANMILIN : Ucraina, Salvini replica a Di Maio: 'Ha poco da offendersi' -