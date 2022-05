Ucraina, Berlusconi: “Kiev dica sì a Mosca”. Poi fa retromarcia (Di sabato 21 maggio 2022) Secondo Berlusconi, l’Ucraina dovrebbe ascoltare la Russia. Il Cavaliere tende la mano a Putin, ma successivamente si pente e fa retromarcia Il vecchio amore non si scorda mai. E anche per Silvio Berlusconi, sembra che valga lo stesso principio. Il Cavaliere ha scelto Napoli per la sua nuova sortita. Per la seconda volta in dieci giorni il leader di Forza Italia cerca di smarcarsi dall’anti-putinismo di Governo ed europeo. E per la seconda volta, nel giro di poche ore, deve correggere, precisare, sgomberare il campo da pericolosi fraintendimenti. Una scelta dialettica che comincia ad essere imbarazzante. A Napoli, si è presentato dicendo: “Dopo l’uscita di scena della Merkel in Europa resto io l’unico leader.“Un chiaro segnale di sfida alla coalizione di centrodestra. Dunque il leader di Forza Italia è tornato, ... Leggi su zon (Di sabato 21 maggio 2022) Secondo, l’dovrebbe ascoltare la Russia. Il Cavaliere tende la mano a Putin, ma successivamente si pente e faIl vecchio amore non si scorda mai. E anche per Silvio, sembra che valga lo stesso principio. Il Cavaliere ha scelto Napoli per la sua nuova sortita. Per la seconda volta in dieci giorni il leader di Forza Italia cerca di smarcarsi dall’anti-putinismo di Governo ed europeo. E per la seconda volta, nel giro di poche ore, deve correggere, precisare, sgomberare il campo da pericolosi fraintendimenti. Una scelta dialettica che comincia ad essere imbarazzante. A Napoli, si è presentato dicendo: “Dopo l’uscita di scena della Merkel in Europa resto io l’unico leader.“Un chiaro segnale di sfida alla coalizione di centrodestra. Dunque il leader di Forza Italia è tornato, ...

Advertising

elio_vito : Con queste dichiarazioni su Putin, sul basta armi all’Ucraina, l’Italia che sarebbe in guerra, l’Ucraina che deve a… - SkyTG24 : Ucraina, Silvio Berlusconi a #Napoli: “Inviare armi significa essere anche noi in guerra” - rulajebreal : Mentre il popolo ucraino viene sterminato—ad oggi siamo a 20mila vittime solo a Mariupol. Berlusconi dichiara che “… - Bighouse66 : RT @OGiannino: ANSA 20.46 Berlusconi:'inviare armi a Ucraina significa essere cobelligeranti'. ANSA 21,26 tenta toppa penosa:'nessuno immag… - xulnet : RT @elio_vito: Con queste dichiarazioni su Putin, sul basta armi all’Ucraina, l’Italia che sarebbe in guerra, l’Ucraina che deve accettare… -