Tempesta d'amore, anticipazioni 21 maggio: la delusione di Hannes (Di sabato 21 maggio 2022) Hannes sarà profondamente deluso a Tempesta d'amore. Il ragazzo, dopo essere rimasto imprigionato con Maja all'interno della grotta dove entrambi hanno rischiato di morire, ha capito di voler trascorrere tutta la sua vita con la fidanzata e si è presentato senza preavviso in atelier. Qui, la Von Thalheim, constatando che Hannes fosse stato dimesso dall'ospedale e fosse finalmente fuori pericolo, l'ha accolto con gioia e gli si è gettata al collo. A questo punto, il ragazzo ha spiegato alla figlia di Selina di aver avuto moto di riflettere durante il suo ricovero e di aver capito di voler passare con lei il resto della sua vita. Hannes ha, così, chiesto a Maja di sposarlo, ma la giovane ha reagito in modo del tutto inaspettato in quanto, presa in contropiede, ha chiesto al fidanzato ancora del tempo ...

