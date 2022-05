Rocco e Giovanni Langone e Donatella Caivano | chi sono i tre italiani rapiti in Mali

Leggi su open.online

(Di sabato 21 maggio 2022)Antonio, 64 anni, la moglie Maria Donata(chiamata), 61, e il figlio,, 42 i treingiovedì sera a Sincina, nella regione di Sikasso, a circa 300 km dalla capitale Bamako. Originari della Basilicata, da diversi anni risiedono in loco con un gruppo di Testimoni di Geova. I tre non erano registrati all’Anagrafe degliresidenti all’estero (Aire). Dietro il rapimento potrebbero esserci i jihadisti «Jnim». I rappresentanti del loro culto sostengono che i tre non si trovassero inper motivi religiosi. Secondo i media si stavano occupando della costruzione di una Sala del Regno, il luogo di culto usato ...