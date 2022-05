Rita Dalla Chiesa derubata al cimitero: 'Mi ha infilato la mano nella borsa...'. Cos'è accaduto (Di sabato 21 maggio 2022) Brutta disavventura per Rita Dalla Chiesa: la conduttrice tv, sul suo profilo Twitter, ha raccontato di essere stata derubata mentre si trovava al cimitero, da un ambulante che le ha infilato la mano ... Leggi su leggo (Di sabato 21 maggio 2022) Brutta disavventura per: la conduttrice tv, sul suo profilo Twitter, ha raccontato di essere statamentre si trovava al, da un ambulante che le hala...

Advertising

nocchi_rita : RT @MathieuScaffidi: Nessuno vuole la guerra ma la guerra c’è e allora bisogna anche essere coraggiosi e accertarsi di essere dalla parte g… - zazoomblog : Rita Dalla Chiesa derubata al cimitero: «Mi ha infilato la mano nella borsa...». Cosè accaduto - #Dalla #Chiesa… - francescac1908 : le mie zie domani mi portano il santino di Santa Rita direttamente dalla chiesa, benedetto ???? - nocchi_rita : RT @Donnaipsilon: Sì sì avete ragione, Too good to go è disdicevole perché è come raccoje cibo dalla monnezza. - andreastoolbox : #Rita Dalla Chiesa derubata al cimitero: «Mi ha infilato la mano nella borsa...». Cos'è accaduto -