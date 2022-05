Report allenamento Napoli, risentimento muscolare per l’attaccante: salta lo Spezia (Di sabato 21 maggio 2022) Il Napoli ha svolto questa mattina l’ultima seduta di allenamento prima di affrontare lo Spezia, allo Stadio Picco, nell’ultima uscita di questa giornata e la società ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il Report dell’allenamento. Non giungono buone notizie per Luciano Spalletti, che dovrà rinunciare ancora una volta ad Adam Ounas, assente a causa di un risentimento all’adduttore sinistro. Di seguito il Report riportato sul profilo ufficiale: allenamento Ounas “Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domani allo Stadio Picco alle ore 12.30 per l’ultima giornata di Serie A”. “La squadra ha ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 21 maggio 2022) Ilha svolto questa mattina l’ultima seduta diprima di affrontare lo, allo Stadio Picco, nell’ultima uscita di questa giornata e la società ha pubblicato sul proprio sito ufficiale ildell’. Non giungono buone notizie per Luciano Spalletti, che dovrà rinunciare ancora una volta ad Adam Ounas, assente a causa di unall’adduttore sinistro. Di seguito ilriportato sul profilo ufficiale:Ounas “Seduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro loin programma domani allo Stadio Picco alle ore 12.30 per l’ultima giornata di Serie A”. “La squadra ha ...

Advertising

NCN_it : #Napoli, il report dell'allenamento: #Ounas out per un risentimento muscolare - Paroladeltifoso : Napoli – Si ferma un attaccante, il report dell’allenamento di oggi - 100x100Napoli : Il report della seduta d’allenamento mattutina del Napoli - sscalcionapoli1 : Spezia, in tre saltano il Napoli: il report dell’allenamento di ieri - infoitsport : Spezia, in tre saltano il Napoli: il report dell'allenamento di ieri -