Pensioni, chi saranno gli esclusi dal bonus di luglio e perché (Di sabato 21 maggio 2022) I pensionati possono gioire, a luglio riceveranno una maggiorazione sulla pensione, ma non tutti. Chi sono gli esclusi dal bonus e perché Quest'anno sarà un luglio più ricco per i pensionati. Molti di loro, infatti, oltre a ricevere la consueta pensione riceveranno 200 euro in più di bonus e la quattordicesima dei pensionati. INPS (via Web)I 200 euro in più nella pensione fanno parte del pacchetto del decreto aiuti. Infatti, il governo per andare in contro ai cittadini ha scelto di erogare a luglio l'una tantum di aiuti per poter sostenere il caro bollette e l'inflazione. Inoltre, questo decreto ha lo scopo di tutelare il potere di acquisto dei pensionati. Per ricevere questo bonus non è necessario fare nessuna richiesta. Sarà ...

