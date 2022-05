Luigi Strangis rivela i suoi sentimenti per Carola (Di sabato 21 maggio 2022) Dopo l’intervista ai finalisti di Amici a Verissimo arriva anche il momento di Luigi Strangis e ovviamente per Silvia Toffanin l’amore è tra le domande al vincitore. Dopo aver ascoltato le storie d’amore di Albe e Serena, di Alex e Cosmary, c’è il desiderio di sapere se tra Luigi e Carola è finalmente sbocciato l’amore. Insieme rivedono l’intervista di Carola quando è stata ospite a Verissimo, la reazione di Luigi che era ancora nella casetta. Sembravano pronti a dichiararsi amore e invece Luigi Strangis per il momento congela tutto. “Carola ha detto una cosa giustissima, che ci si vuole bene nonostante quello che può succedere, nonostante le strade diverse che uno può prendere e i parei diversi”. Non è scoppiato l’amore per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 21 maggio 2022) Dopo l’intervista ai finalisti di Amici a Verissimo arriva anche il momento die ovviamente per Silvia Toffanin l’amore è tra le domande al vincitore. Dopo aver ascoltato le storie d’amore di Albe e Serena, di Alex e Cosmary, c’è il desiderio di sapere se traè finalmente sbocciato l’amore. Insieme rivedono l’intervista diquando è stata ospite a Verissimo, la reazione diche era ancora nella casetta. Sembravano pronti a dichiararsi amore e inveceper il momento congela tutto. “ha detto una cosa giustissima, che ci si vuole bene nonostante quello che può succedere, nonostante le strade diverse che uno può prendere e i parei diversi”. Non è scoppiato l’amore per ...

Advertising

rtl1025 : ???? Ieri @StrangisLuigi è stato ospite in diretta su RTL 102.5 per raccontarci della sua vittoria ad @AmiciUfficiale… - rtl1025 : ?? @StrangisLuigi a RTL 102.5: “Il mio nuovo Ep racconta della mia personalità libera. La notorietà? Sono lo stesso… - RadioZetaOf : ???? A pochi giorni dalla vittoria di #Amici21 @StrangisLuigi si racconta ai microfoni di Radio Zeta ?? - Crisser94 : RT @Silvs__: Lui è innamorato ma non può dare certezze sul futuro ora come ora per via di quello che stanno affrontando ora. O santo cielo… - perognilunache : viva la musica, viva il rock and roll e viva luigi strangis ?? non vedo l'ora di perdere la voce ad uno dei suoi con… -