L’arrivo in elicottero di Vasco Rossi a Trento, in 120.000 per la pace: “Fanc*** la guerra” (Di sabato 21 maggio 2022) Arriva in elicottero a Trento, per evitare che la sua auto resti intrappolata nel traffico causato dallo spostamento di 120.000 persone, tante sono quelle giunte alla Trentino Music Arena da ogni angolo della penisola. Vasco Rossi a Trento lancia anche un messaggio di pace, e invita a cessare la guerra in Ucraina. “Fanc*lo la guerra”, urla il rocker di Zocca dal palco della prima tappa della sua tournée, un concerto – quello di Trento – che arriva dopo due anni di pandemia e che sembra essere realizzato in una situazione quasi surreale. Si ritorna agli assembramenti e ai parterre pieni zeppi di fan urlanti che al Blasco si uniscono in coro, canzone dopo canzone. La musica, prima di tutto. Sui social Vasco ... Leggi su optimagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Arriva in, per evitare che la sua auto resti intrappolata nel traffico causato dallo spostamento di 120.000 persone, tante sono quelle giunte alla Trentino Music Arena da ogni angolo della penisola.lancia anche un messaggio di, e invita a cessare lain Ucraina. “Fanc*lo la”, urla il rocker di Zocca dal palco della prima tappa della sua tournée, un concerto – quello di– che arriva dopo due anni di pandemia e che sembra essere realizzato in una situazione quasi surreale. Si ritorna agli assembramenti e ai parterre pieni zeppi di fan urlanti che al Blasco si uniscono in coro, canzone dopo canzone. La musica, prima di tutto. Sui social...

