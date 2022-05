Insulti | vogliono farlo fuori | che fine ha fatto il comandante del battaglio Azov | umiliato con un blindato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 21 maggio 2022) Chehaildelne? Dopo l'evacuazione e la resa dall'acciaieriastal, Denis Prokopenko sarebbe stato portato via dalla fonderia con un veicolo "speciale". Il, finito nelle mani dei russi, sarebbe stato condotto via verso i territori controllati dalla Russia. Il motivo del trasporto su unspeciale sarebbe dovuto, secondo quanto riportano i russi, alle proteste e alla rivolta innescata dai russofoni presnti a Mariupol. Secondo quanto dichiarato dal portavoce del ministero della Difesa russo, il generale maggiore Igor Konashenkov alla Tass, "i residenti odiavano Prokopenko e volevano ucciderlo per le numerose atrocità commesse". Nella gerarchia dei "wanted" da parte ...