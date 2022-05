Giustizia: Renzi, 'riforma Cartabia inutile, basta correnti' (Di sabato 21 maggio 2022) Milano, 21 mag. (Adnkronos) - "Quando anche i referendum avessero il quorum sarebbe un'importante e utile passo avanti ma non sarebbe una riforma della Giustizia. Io spero che ci sia il quorum ma la vedo difficile. Sono venuti meno tutti gli argomenti che portavano la gente a votare. E' venuta meno l'eutanasia, la cannabis e la responsabilità civile dei magistrati". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, parlando in conferenza stampa, a Milano, prima della presentazione del suo libro. In più occasioni, l'ex presidente del Consiglio ci ha tenuto a dire che lui non è "contro i magistrati" e non si sente "una vittima". Però, ha ammesso, c'è un problema con le correnti. "La riforma Cartabia - ha sottolineato - è inutile, si farà una riforma vera ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Milano, 21 mag. (Adnkronos) - "Quando anche i referendum avessero il quorum sarebbe un'importante e utile passo avanti ma non sarebbe unadella. Io spero che ci sia il quorum ma la vedo difficile. Sono venuti meno tutti gli argomenti che portavano la gente a votare. E' venuta meno l'eutanasia, la cannabis e la responsabilità civile dei magistrati". Lo ha detto Matteo, leader di Italia Viva, parlando in conferenza stampa, a Milano, prima della presentazione del suo libro. In più occasioni, l'ex presidente del Consiglio ci ha tenuto a dire che lui non è "contro i magistrati" e non si sente "una vittima". Però, ha ammesso, c'è un problema con le. "La- ha sottolineato - è, si farà unavera ...

