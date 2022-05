Ginnastica artistica, Final Six Serie A Napoli 2022: programma, orari e diretta streaming (Di sabato 21 maggio 2022) Il programma con gli orari e la diretta tv della Final Six di Serie A di Ginnastica artistica, in programma al PalaVesuvio di Napoli il 21 e il 22 maggio. Tutto pronto per l’ultimo atto del massimo campionato italiano, che assegnerà gli Scudetti. Le sei squadre sono divise in due gironi da tre, che si affronteranno nelle semiFinali: le vincitrici dei due gruppi e la miglior seconda classificata si contenderanno il tricolore in Finale. La Brixia Brescia è la grande favorita al femminile, mentre al maschile è tutto aperto ed equilibrato. diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta streaming sui canali di Eurosport. SABATO 21 MAGGIO: Ore 16.30: ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Ilcon glie latv dellaSix diA di, inal PalaVesuvio diil 21 e il 22 maggio. Tutto pronto per l’ultimo atto del massimo campionato italiano, che assegnerà gli Scudetti. Le sei squadre sono divise in due gironi da tre, che si affronteranno nelle semii: le vincitrici dei due gruppi e la miglior seconda classificata si contenderanno il tricolore ine. La Brixia Brescia è la grande favorita al femminile, mentre al maschile è tutto aperto ed equilibrato.tv – Le gare verranno trasmesse insui canali di Eurosport. SABATO 21 MAGGIO: Ore 16.30: ...

