(Di sabato 21 maggio 2022) Domani l’Inter spererà in una vittoria del Sassuolo contro il Milan nella speranza di scippare lo scudetto alla squadra di Pioli. Prima, però, dovrà battere la Sampdoria, nell’ultima gara di campionato. Il tecnico doriano, Marco, ha presentato il match in conferenza stampa. La lotta scudetto passa anche dalla Samp? “Penso che il giudice sia il Milan stesso perché con due risultati su tre vince lo scudetto. E’ in grande condizione psico-fisica. Gioca contro una squadra che ha raggiunto il suo obiettivo. Chiaro che non ti regala niente nessuno ma il Milan ci arriva nella sua rincorsa. L’Inter deve vincere per sperare di vincere lo scudetto ma dipende dal Milan. Il calendario ci mette di fronte a questo incrocio ma non credo che saremo giudici”.ha parlato anche di. “Ha scritto una sua pagina di storia ...

Advertising

napolista : #Giampaolo: «Quagliarella sbaglierebbe a voler continuare a giocare senza esserne in grado» In conferenza stampa:… - clubdoria46 : Calciomercato Sampdoria, Giampaolo allunga la vita a Quagliarella - InterMagazine2 : SAMPDORIA - Giampaolo: 'Con l'Inter sarà difficile, Quagliarella ha scritto la storia del club' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Giampaolo: 'Con l'Inter sarà difficile, Quagliarella ha scritto la storia del club' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Giampaolo: 'Con l'Inter sarà difficile, Quagliarella ha scritto la storia del club' -

Il futuro diHa scritto una pagina di storia alla Sampdoria: ha realizzato non so quanti gol, diventando anche capocannoniere" TAGSinter samp CONDIVIDI Facebook Twitter ...metterà in campo il miglior undici possibile: "In linea di massima riproporremo le ... ma avevo la consapevolezza di dover superare momenti difficili: anche io come ha dettoho ...Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha espresso le proprie considerazioni sulla lotta per lo Scudetto in Serie A Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha espresso le proprie consideraz ...Mancano ancora 90 minuti alla fine del campionato di Serie A, ma Marco Giampaolo e la Samp possono già godersi la salvezza ...