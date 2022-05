Genoa Bologna 0-0 LIVE: gara sempre in grande equilibrio (Di sabato 21 maggio 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Genoa e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Ferraris, Genoa e Bologna si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Bologna 0-0 MOVIOLA 1? Ha preso il via il match 8? Portanova tenta la girata in acrobazia, bravo Bardi a sventare la minaccia 20? Primi venti minuti molto equilibrati, latitano le occasioni da gol 27? Punizione da lontano di Hernani, Bardi non si fa sorprendere Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Genoa Bologna 0-0: risultato e tabellino Genoa (4-2-3-1): Semper; Hefti, Östigard, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Ha preso il via il match 8? Portanova tenta la girata in acrobazia, bravo Bardi a sventare la minaccia 20? Primi venti minuti molto equilibrati, latitano le occasioni da gol 27? Punizione da lontano di Hernani, Bardi non si fa sorprendere Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-2-3-1): Semper; Hefti, Östigard, ...

