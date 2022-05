Fisco, la Cgia: sono oltre 40 i bonus, costeranno alle casse dello Stato circa 113 miliardi in tre anni (Di sabato 21 maggio 2022) Quelli principali e ancora vigenti sono poco più una quarantina. Nell’ultimo triennio si stima che costeranno allo Stato almeno 113 miliardi di euro (per la precisione 112,7). sono i bonus introdotti in buona parte dagli ultimi due esecutivi. L’analisi è stata effettuata dall’Ufficio studi della Cgia. Il bonus più costoso è quello Renzi-Conte Il più costoso per le casse pubbliche è l’ex bonus Renzi: nel triennio 2020-2022 l’importo speso ammonterà a 28,3 miliardi di euro. Introdotto nel 2014, dal 2020 il governo Conte II ha innalzato questa misura a 100 euro. Compenso che veniva erogato mensilmente nelle buste paga dei lavoratori dipendenti con un livello di reddito che negli anni è ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 maggio 2022) Quelli principali e ancora vigentipoco più una quarantina. Nell’ultimo triennio si stima chealloalmeno 113di euro (per la precisione 112,7).introdotti in buona parte dagli ultimi due esecutivi. L’analisi è stata effettuata dall’Ufficio studi della. Ilpiù costoso è quello Renzi-Conte Il più costoso per lepubbliche è l’exRenzi: nel triennio 2020-2022 l’importo speso ammonterà a 28,3di euro. Introdotto nel 2014, dal 2020 il governo Conte II ha innalzato questa misura a 100 euro. Compenso che veniva erogato mensilmente nelle buste paga dei lavoratori dipendenti con un livello di reddito che negliè ...

