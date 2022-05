Euro e dollaro sono pari, quasi (Di sabato 21 maggio 2022) Il dollaro americano è sempre più vicino all’Euro e nelle prossime settimane si potrebbe arrivare alla parità. Pochi giorni fa il valore dell’Euro, che è in diminuzione da maggio 2021 quando veniva scambiato per 1,22 dollari, è sceso fino a raggiungere un minimo storico di 1,03 dollari: portando molti a pensare che le due valute possano convergere in un evento che non si registra da venti anni. Tuttavia, non c’è unanimità tra gli analisti e, anzi, molti ritengono che a breve la distanza possa ritornare a crescere. Storicamente l’Euro ha quasi sempre avuto un valore maggiore del dollaro. I soli momenti in cui l’Euro è stato sotto la parità sono stati i suoi primi mesi di vita pubblica nel 2022 e i tre anni ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 21 maggio 2022) Ilamericano è sempre più vicino all’e nelle prossime settimane si potrebbe arrivare allatà. Pochi giorni fa il valore dell’, che è in diminuzione da maggio 2021 quando veniva scambiato per 1,22 dollari, è sceso fino a raggiungere un minimo storico di 1,03 dollari: portando molti a pensare che le due valute possano convergere in un evento che non si registra da venti anni. Tuttavia, non c’è unanimità tra gli analisti e, anzi, molti ritengono che a breve la distanza possa ritornare a crescere. Storicamente l’hasempre avuto un valore maggiore del. I soli momenti in cui l’è stato sotto latàstati i suoi primi mesi di vita pubblica nel 2022 e i tre anni ...

