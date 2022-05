Biden da Seul rilancia l’alleanza Usa-Corea (Di sabato 21 maggio 2022) “Considerando l’evoluzione della minaccia rappresentata” dalla Corea del Nord, il presidente statunitense Joe Biden e l’omologo sudCoreano Yoon Suk-yeol hanno concordato di “avviare discussioni per espandere la portata e l’entità delle esercitazioni militari congiunte e dell’addestramento nella penisola Coreana e nelle sue vicinanze”. La dichiarazione congiunta dopo la visita dell’americano a Seul traccia la traiettoria delle future relazioni, invertendone il flusso rispetto all’amministrazione Trump, che aveva più volte criticato i sudCoreani, accusandoli di sfruttare l’alleanza con gli Usa, fino al punto di chiedergli soldi per la presenza statunitense nel Paese, dove si trova la US Force Korea (che conta 32mila unità). Da sottolineare una passaggio dello statement ... Leggi su formiche (Di sabato 21 maggio 2022) “Considerando l’evoluzione della minaccia rappresentata” dalladel Nord, il presidente statunitense Joee l’omologo sudno Yoon Suk-yeol hanno concordato di “avviare discussioni per espandere la portata e l’entità delle esercitazioni militari congiunte e dell’addestramento nella penisolana e nelle sue vicinanze”. La dichiarazione congiunta dopo la visita dell’americano atraccia la traiettoria delle future relazioni, invertendone il flusso rispetto all’amministrazione Trump, che aveva più volte criticato i sudni, accusandoli di sfruttarecon gli Usa, fino al punto di chiedergli soldi per la presenza statunitense nel Paese, dove si trova la US Force Korea (che conta 32mila unità). Da sottolineare una passaggio dello statement ...

Advertising

serenel14278447 : Biden: 'Per la prima volta in 45 anni cresciamo più della Cina' - Moixus1970 : RT @ultimenotizie: La #CoreadelSud e gli #StatiUniti 'ribadiscono l'importanza di preservare la pace e la stabilità nello Stretto di #Taiwa… - ultimenotizie : La #CoreadelSud e gli #StatiUniti 'ribadiscono l'importanza di preservare la pace e la stabilità nello Stretto di… - ParliamoDiNews : Biden a Seul: «Abbiamo offerto vaccini alla Corea del Nord, non hanno risposto. Pronto a incontrare Kim» - Open… - periucs : Seul: il un agente di sicurezza USA arrestato. Ubriaco, aggredisce una persona. Biden's security team member arre… -