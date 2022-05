Bianchi Dopo il Ministero: Tornerò a Fare il Professore (Di sabato 21 maggio 2022) Il Ministro dell’Istruzione Bianchi parla di quello che farà al termine del suo incarico. “C’è il professor Patrizio Bianchi: ho la cattedra Unesco e continuerò la mia attività di Professore ... Leggi su youreduaction (Di sabato 21 maggio 2022) Il Ministro dell’Istruzioneparla di quello che farà al termine del suo incarico. “C’è il professor Patrizio: ho la cattedra Unesco e continuerò la mia attività di...

Advertising

AleGuerani : @dv_htdcanbf @ValerioMinnella @PMO_W Per me non avete ragione nessuno. Sì abbiamo creato tante norme di diritto in… - dilio_bianchi : RT @BS_ufficiale: Il #PartitoDemocratico vuole vietare un corteo contro il governo #Draghi, facendo pressioni politiche senza precedenti. D… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Le scuole ricostruite dopo il terremoto sono diventate un riferimento, un catalogo a cielo aperto di cosa sono le scuole… - ange_lalla : Diego Bianchi sotto un treno con i Subwoolfer come tutti noi dopo l'Eurovision.. #propagandalive - fainformazione : Liberateci dagli allarmismi Quasi quasi ce li eravamo dimenticati tutti quanti. I loro cognomi, le cariche, i cami… -