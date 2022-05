Atletico Madrid, presidente Cerezo: “Morata? Non so se la Juve voglia tenerlo” (Di sabato 21 maggio 2022) “Su Morata vi dico la verità: ancora non si sa niente. Sicuramente è un nostro giocatore, ma non si sa cosa succederà con lui e se la Juve abbia intenzione di tenerlo o meno. Ci dica cosa vuole fare, perché ora non lo sappiamo. Faccio parte di questo club da 35 anni e ogni volta mi stupisco che ci sia gente preoccupata per l’aspetto economico della società. E allora vi dico che da questo punto di vista l’Atletico è un club sano”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, per quanto concerne la situazione di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, in prestito attualmente alla Juventus, non conosce esattamente il suo futuro, così come il primo tifoso dei Colchoneros. Con ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) “Suvi dico la verità: ancora non si sa niente. Sicuramente è un nostro giocatore, ma non si sa cosa succederà con lui e se laabbia intenzione dio meno. Ci dica cosa vuole fare, perché ora non lo sappiamo. Faccio parte di questo club da 35 anni e ogni volta mi stupisco che ci sia gente preoccupata per l’aspetto economico della società. E allora vi dico che da questo punto di vista l’è un club sano”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Enriquedell’, per quanto concerne la situazione di Alvaro. L’attaccante spagnolo, in prestito attualmente allantus, non conosce esattamente il suo futuro, così come il primo tifoso dei Colchoneros. Con ...

